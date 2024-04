Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter belästigt 15-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht einen noch unbekannten Mann, der am Montag, 15. April, gegen 7.40 Uhr an der Straße Am Steinberg im Stadtteil Am Wasserturm eine 15-Jährige sexuell belästigt haben soll.

Laut eigenen Angaben der Schülerin war diese zu Fuß auf dem Weg zur Schule, als der Unbekannte sie ansprach und zunächst bat, ihr den Weg zum Krankenhaus zu zeigen. Die 15-Jährige stimmte zu, ihn dorthin zu führen. Während sie in Richtung des Krankenhauses gingen, habe der Mann ihr plötzlich an die Hüfte gefasst und dabei eine anzügliche Bemerkung gemacht. Die 15-Jährige sei daraufhin von ihm weggelaufen. Sie erstattete später eine Strafanzeige.

Zum Verdächtigen liegt der Polizei die folgende Personenbeschreibung vor: Der Mann ist circa 50-55 Jahre alt und hat eine dicke Statur. Er wirkte ungepflegt, hat keine Zähne und auffällige schwarze Punkte auf der Stirn, bei denen es sich um Muttermale handeln könnte. Zur Tatzeit trug er einen roten Mantel.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell