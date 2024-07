POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Bunde - Unfallzeugen zu Zusammenstoß zwischen Traktor und Auto gesucht

Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, kam es bereits am vergangenen Freitag gegen 11:15 Uhr auf der Steinhausstraße in Bunderhee zu einem Unfall zwischen einem Traktorfahrer und einer Autofahrerin. Eine 74-Jährige aus Bunde fuhr mit einem gelben Fiat Panda auf der Steinhausstraße in Richtung Bunderhammrich. In Höhe der Eichenstraße fuhr ein 16-Jähriger mit einem Traktor Case New Holland von einer Hofauffahrt auf die Steinhausstraße und bog nach rechts in Richtung Bunde ab. Hierbei berührten sich die Fahrzeuge seitlich, sodass ein erheblicher Schaden an der linken Fahrzeugseite des Fiat Panda entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Da der genaue Unfallhergang bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, werden Unfallzeugen gesucht. Zum Unfallzeitpunkt sollen mehrere mit Luftballons geschmückte Traktoren auf der Steinhausstraße in Richtung Bunde gefahren sein. Die Polizei in Weener ermittelt und bittet um Hinweise.

Emden - Sachbeschädigung eines Anhängers

In der Zeit vom 01.07.2024, 18:00 Uhr bis zum 02.07.2024, 07:30 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Uphuser Straße in Emden zu einer Sachbeschädigung an einem Anhänger. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte beide Rücklichter eines Anhängers der Marke WM Meyer. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Emden in Verbindung zu setzen.

Bingum - Verkehrsunfallflucht

Gegen 10:45 Uhr kam es gestern, den 02.07.2024, in Bingum auf der Straße "Am Bingumer Deich" zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Wohnmobils kam in einer langgezogenen Kurve zu weit nach links und touchierte so mit seinem linken Außenspiegel ebenfalls den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Transporters. Während der Fahrer des Transportes anhielt, setzte der Fahrer des Wohnmobiles seine Fahrt fort, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfallgeschehens werden nun gebeten sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

