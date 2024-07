POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.07.2024

++ Schuppenbrand ++ Verkehrsunfallflucht ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++

Weener - Schuppenbrand

Am 04.07.2024 gegen 13:35 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein verschlossener Schuppen in der Straße Jelsgaste in Brand. Das Feuer zerstörte Teile des Schuppens, welcher an eine Garage angrenzte. Die Feuerwehr Holthusen löschte den Brand erfolgreich. Der entstandene Schaden wird im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 04.07.2024 kam es im Sielgang zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Anzeigeerstatterin meldete, dass ihr geparkter schwarzer Audi A5 Sportback im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Audi A5 stand auf den Anwohnerparkplätzen im Sielgang. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Lackschäden an der hinteren linken Schürze fest, die auf den Kontakt mit einem blauen Fahrzeug hinweisen. Neben ihrem Audi habe zuvor ein blauer Pkw mit Emder Kennzeichen geparkt. Hinweise zum Unfallhergang oder zum beteiligten blauen Fahrzeug werden von der Polizei Emden erbeten.

Emden - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am 04.07.2024 gegen 16:40 Uhr ereignete sich in der Neutorstraße ein Unfall, bei dem ein 53-jähriger Fußgänger unter Alkoholeinfluss mit einem Pkw kollidierte. Der Mann aus Emden überquerte die Neutorstraße und übersah dabei einen verkehrsbedingt stehenden grauen VW Golf, der von einem 25-jährigen Emder stadteinwärts gefahren wurde. Der Fußgänger, dessen Atemalkoholkonzentration 2,55 Promille betrug, stürzte gegen den Pkw und verursachte leichten Sachschaden. Der Fußgänger erlitt eine Platzwunde und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht.

