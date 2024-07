Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 06.07.2024

Leer (ots)

++Taxi geprellt und Widerstand geleistet++Trunkenheitsfahrt++

Taxi geprellt und Widerstand geleistet

Moormerland - Kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag mussten Polizeibeamte in der Königsstraße einen Taxibetrug aufnehmen. Ein 36-jähriger Mann aus Moormerland hatte sich mit einem Taxi zu seiner Wohnanschrift bringen lassen, wollte anschließend die Fahrt aber nicht bezahlen. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten wollte dieser dann auch seine Personalien nicht kundtun und zeigte sich zunehmend aggressiv. Als dieser dann einem Polizeibeamten unvermittelt eine Ohrfeige versetzte, wurde dieser in Gewahrsam genommen. Auch gegen diese Maßnahme wehrte sich der Mann und beleidigte die Beamten. Zwei Polizeibeamten wurden hierbei leicht verletzt. Der Mann muss sich nunmehr nicht nur wegen des Taxibetruges verantworten, sondern auch wegen Beleidigung und eines tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.

Trunkenheitsfahrt

Leer - Gegen 11 Uhr des Freitages wurde der Polizei durch einen hier namentlich bekannten Zeugen eine Trunkenheitsfahrt in der Löwenstraße gemeldet. Der Fahrzeugführer sei, so der Zeuge, in starken Schlangenlinien gefahren. Die Polizeibeamten konnten den 35-jährigen Pkw-Fahrer aus Leer noch dabei beobachten, wie dieser seinen Pkw in einer Parkbucht abstellte. Die Beamten konnten bereits bei der ersten Gesprächsführung erkennen, dass der Fahrer schwer alkoholisiert ist. Einen sog. Vortest konnte dieser nicht ausführen. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell