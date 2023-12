Coesfeld (ots) - Am 24.12.2023, gegen 22.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dülmen auf der Pluggendorfer Straße einzudringen. Hierzu wurde am Schließblech der Wohnungstür manipuliert. Hausbewohner störten die Einbrecher und diese flüchteten vom Tatort in ...

