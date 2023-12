Coesfeld (ots) - In der Nacht von Freitag (22.12.2023) auf Samstag (23.12.2023) drangen bislang unbekannte Täter in mindestens vier Autos auf dem Ried in Coesfeld auf und durchsuchten das Innere der Autos. Diebesgut erlangten sie lediglich bei einem Auto. Hier entwendeten die Täter etwas Münzgeld aus der Mittelkonsole. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

