Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall auf der Autobahn++

Leer - Verkehrsunfall

Am 09.07.2024 kam es gegen 09:00 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Bottrop in Höhe der Anschlussstelle Leer-Nord zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 56-jähriger Leeraner war mit seinem Pkw, einem weißen Hyundai, an der Anschlusstelle auf die A31 aufgefahren. Er wechselte vom Hauptfahrstreifen unmittelbar auf den Überholfahrstreifen. Dabei übersah er den auf dem Überholfahrstreifen fahrenden 31-jährigen Moormerländer in seinem schwarzen BMW. Dieser musste stark bremsen, um ein Auffahren zu verhindern. Dabei verlor der 31-jährige die Kontrolle über seinen Pkw und touchierte zunächst die rechte Leitplanke und danach die Mittelschutzplanke, bevor er zum Stehen kam. Bei dem Unfall verletzte sich der Moormerländer leicht. Der Pkw des 31-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.

