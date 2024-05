Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse entwendet

Leinefelde (ots)

Opfer eines dreisten Diebstahls wurde ein 73 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag in Leinefelde. Er saß auf einer Wiese in der Lisztstraße gegenüber einer Tankstelle, als sich gegen 14.15 Uhr plötzlich zwei bislang unbekannte Personen näherten und das neben dem 73-Jährigen auf der Wiese liegende Portemonnaie griffen und entwendeten. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten des Geschädigten auch ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die beiden Diebe sollen männlich und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Wer Hinweise zur Tat oder den beiden unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden

Aktenzeichen: 0115337

