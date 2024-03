POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Alleinunfall auf der A 3 bei Oberhausen - Ein Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Unfallzeit: 01. März 2024, 19:05 Uhr Bei einem Alleinunfall auf der A 42 in Höhe der Anschlussstelle Moers-Nord in Fahrtrichtung Dortmund sind am Freitagabend insgesamt vier Personen, zwei Männer und zwei Frauen, schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 19-jährige ...

mehr