Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 46 bei Grevenbroich - Motorradfahrer stirbt an Unfallstelle - Pkw-Fahrer leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 3. März 2024, 16:38 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 46 bei Grevenbroich erlitt ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 45 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach mit seinem Kraftrad (BMW) auf dem linken Fahrstreifen der A 46 in Richtung Heinsberg. Er wechselte in Höhe der Anschlussstelle Grevenbroich-Kapellen auf den rechten Fahrstreifen und übersah offensichtlich dort einen VW, den ein 34-Jähriger aus Grevenbroich steuerte. In der Folge fuhr er auf das Heck des VW auf, verlor die Kontrolle über sein Krad, kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke und verletzte sich schwer. Der VW kam ebenfalls ins Schleudern und geriert links gegen die Mittelschutzplanke. Ersthelfer kümmerten sich um den Motorradfahrer, dennoch erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Heinsberg musste bis etwa 21:00 Uhr gesperrt werden. Das Stauausmaß betrug circa 5.000 Meter.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell