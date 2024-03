Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei

A 42 Moers-Nord

Auto überschlägt sich

Vier Schwerverletzte

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: 01. März 2024, 19:05 Uhr

Bei einem Alleinunfall auf der A 42 in Höhe der Anschlussstelle Moers-Nord in Fahrtrichtung Dortmund sind am Freitagabend insgesamt vier Personen, zwei Männer und zwei Frauen, schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 19-jährige Oberhausenerin mit ihrem VW Polo die A 42, als sie in der Ausfahrt der Anschlussstelle Moers-Nord aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Kleinwagen verlor. Der VW prallte gegen die linke Leitplanke, und überschlug sich daraufhin mehrfach im Sichtdreieck. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend in der Auffahrt zur Autobahn zum Stehen.

Neben der 19-jährigen Fahrerin wurden auch drei weitere Insassen im Alter zwischen 19 und 22 Jahren schwer verletzt in umliegende Krankenhäuer transportiert und stationär aufgenommen. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Sachschaden wird auf knapp 16.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell