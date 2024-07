POL-DA: Fürth/Odw.: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung zwischen Pkw-Fahrer und Radfahrer

Darmstadt (ots) - Zwischen Samstag (06.07.) und Sonntag (07.07.) kam es in der Straße "Am kleinen Woog" zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 00:40 Uhr ein schwarzer Seat beschädigt, welcher am Straßenrand abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerkannt. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder ...

