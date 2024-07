Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur- Hessenaue: Brand eines Einfamilienwohnhauses

Trebur (ots)

Am Freitagabend (05.07.) wurde um 21.25 Uhr der Brand eines Einfamilienhauses in der Niersteiner Straße gemeldet. Zwei 25- und 17-jährige Bewohner konnten das Wohnhaus mit leichten Verletzungen verlassen und wurden nach Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zwei weitere Bewohner waren zum Zeitpunkt der Brandentwicklung nicht zu Hause. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an, das Wohnhaus dürfte in Folge des Brandes wohl komplett zerstört werden. Angaben zu einer möglichen Brandursache und Höhe des zu erwartenden Sachschadens können aktuell nicht gemacht werden. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

