POL-DA: Zwingenberg: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Baucontainer

Ober-Ramstadt (ots) - Am Sonntag, den 21.7.2024, bieten die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Ober-Ramstadt im Rahmen des Stützpunktfestes der Freiwilligen Feuerwehr eine kostenlose Fahrradcodierung an. Das Angebot findet von 10 Uhr und 15 Uhr in der Brückengasse direkt vor der Feuerwehr statt. Die Codierung macht das Rad unattraktiver für Diebe, anhand des Codes kann bei einem Abhandenkommen des Rades die ...

