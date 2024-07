POL-DA: Ober-Ramstadt: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Höchst (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Freitag (05.07.) die Scheibe eines "Am See" geparkten Fiat ein. Gegen 2.00 Uhr entwendeten sie anschließend Dokumente aus dem Handschuhfach des Fahrzeugs. Die Kriminellen suchten das Weite und hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ...

