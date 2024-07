POL-DA: Heppenheim: Renitente Erdnussdiebe/Zwei Verdächtige festgenommen

Viernheim (ots) - Ein Container auf dem Gelände einer Baustelle in der Raiffeisenstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (04.07.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in den Container. Dort entwendeten sie nach aktuellen Erkenntnissen Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der ...

