Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ober-Ramstadt: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

Am Donnerstag, den 04.07.2024, gg. 11.00 Uhr beabsichtigte ein 18-jähriger Mann aus Ober-Ramstadt, mit seinem PKW Mercedes aus einer Hofeinfahrt in der Adlergasse in Ober-Ramstadt zu fahren. Hierbei kollidierte er mit einem blauen PKW Kombi, der die Schießbergstraße in Richtung Neuweg befuhr. Am PKW des 18-jährigen entstand hierbei Sachschaden. Der Fahrer des PKW Kombi entfernte sich unerlaubt in Richtung Neuweg von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt (Tel:06154/6330-0) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PHK Haas

