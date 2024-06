Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fund von Sprengsätzen in Betzdorf

Betzdorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 16.06.2024, nahm eine Anwohnerin des Wohngebiets Struthof einen lauten Knall wahr. Am darauffolgenden Abend stellte eine Spaziergängerin am Verbindungsweg zwischen der Schützenstraße und der Struthofspange verdächtige Gegenstände fest, die durch die Polizei sichergestellt wurden. Es handelt sich dabei um selbstgebaute Spreng- bzw. Brandsätze mit entsprechenden Zündvorrichtungen. Die Kriminalpolizei Betzdorf hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen können. Hinweise werden telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegengenommen.

