Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfälle auf der B 42 an gleicher Stelle

Erpel (ots)

Innerhalb kurzer Zeit kam es am Dienstagmittag zu zwei Auffahrunfällen auf der B 42 in Höhe des dortigen Imbiss. Zunächst fuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die B 42 in Richtung Bonn und wollte nach links auf den Parkplatz des Imbiss abbiegen. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin aus Rheinbreitbach erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden. Kurze Zeit später ereignete sich an gleicher Stelle ein zweiter Unfall. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Kasbach-Ohlenberg befuhr ebenfalls die B 42 und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer aus St.-Katharinen fuhr auf den haltenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden.

