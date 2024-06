POL-PDNR: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Unkel (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag in der Ortslage Unkel fand die Polizei Betäubungsmittel in dem Pkw vor. Die Polizei stellte die Drogen sicher und leitete gegen die beiden Insassen entsprechende Strafverfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

