Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Leichenfund in der Bille - Folgemeldung

Ratzeburg (ots)

18. September 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.09.2023 - Aumühle

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Der am Sonntagnachmittag (17.09.2023) aus der Bille, in der Nähe des Mühlenweges in Aumühle, geborgene Leichnam wurde identifiziert. Es handelt sich dabei um einen seit Mittwoch (13.09.2023) vermissten 40 Jahre alten Mann aus Hamburg.

Dieser wurde durch sein soziales Umfeld zuletzt am 05.09.2023 lebend gesehen. Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich der Hamburger bereits längere Zeit in dem Wandstück, nahe am Fundort des Leichnams, auf. In unmittelbarer Nähe wurde ein sog. Iglu-Zelt mit persönlichen Sachen des Mannes aufgefunden.

Die Todesursache ist nach wie vor unklar, die Ermittlungen dauern an.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell