POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Kluse (ots) - Am Dienstag, gegen 18.35 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr in die Erlenstraße in Kluse zu einem Einsatz alarmiert. Aus bislang unbekannten Gründen geriet dort ein Gartenhaus in Brand, wobei niemand verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Feuerwehr Kluse war mit drei Einsatzfahrzeugen und 15 Kräften vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

