POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert

Mettmann

Hilden- 2405082

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In Velbert kam es am frühen Montagmorgen, 27. Mai 2024, gegen 3 Uhr zu einem Einbruch in ein Handygeschäft an der Friedrichstraße. Drei unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Schaufensterscheibe Zutritt zu den Ladenräumen und entwendeten mehrere hochwertige Mobiltelefone. Im Tatzeitraum wurden drei Männer, ungefähr 180 cm groß, mit schmaler Statur, dunkel bekleidet und mit südländischem Phänotyp vor dem Geschäft beobachtet.

--- Mettmann ---

In der Zeit von Freitag, 24. Mai 2024, gegen 18 Uhr, bis Samstag, 25. Mai 2024, gegen 15:40 Uhr, kam es in Mettmann an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter verschafften sich augenscheinlich durch die Terrassentür Zutritt zum Haus. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden delikttypisch nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In Hilden kam es am Freitag, 24. Mai 2024, zwischen 14 und 14:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Schalbruch". Bislang unbekannte Täterinnen verschafften sich augenscheinlich durch die Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten delikttypisch nach Wertgegenständen. Als die Bewohnerin den Hausflur betrat, verließen zwei unbekannte weibliche Täterinnen fluchtartig das Haus durch die Terrassentür. Die Täterinnen sind zwischen 40- und50 Jahre alt, haben eine kräftige Statur und trugen beide ein Kopftuch. Eine der Täterinnen war dunkel gekleidet, die andere trug einen pinken Poncho. Es wurde Bargeld, sowie Ausweisdokumente und eine Kreditkarte entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

