Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Bungalows

Leutenberg (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21.10 Uhr, teilte die Rettungsleitstelle den Brand einer Gartenhütte in Leutenberg in der Schloßstraße mit. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der unbewohnte Bungalow in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell