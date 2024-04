Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Brandausbruch an Funkmast gesucht

Pößneck (ots)

Am vergangenen Mittwoch, dem 10.04.2024, kam es am Abend in Pößneck zu einem Brandausbruch an einem Funkmast, wodurch Sachschaden von rund 500.000 Euro entstand- es wurde dazu bereits polizeilich berichtet. Ende der vergangenen Woche kam es zu Untersuchungen durch Brandursachenermittler des Thüringer Landeskriminalamtes sowie der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld. Im vorläufigen Ergebnis kann aufgrund der vorgefundenen Spuren eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, sodass in Anbetracht der neuen Erkenntnisse dringend Zeugen gesucht werden. Der Brand entstand am Mittwochabend An der Warthe/ Orlamünder Straße in Pößneck, unweit des örtlichen Sportplatzes. Insbesondere zwischen 22:00 Uhr bis nach Mitternacht werden zum Zwecke der weiteren Ermittlungen sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen erbeten. Die Ermittlungen der KPI Saalfeld werden in alle Richtungen geführt, eine politische Motivation kann bisher weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die KPI Saalfeld telefonisch (03672-417 1464) unter Nennung der Vorgangsnummer 0092171 entgegen.

