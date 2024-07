Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Zwei weitere Autos "Am See" aufgebrochen

Höchst (ots)

Nach dem Einbruch in einen Fiat in der Nacht zum Freitag (05.07.) "Am See"(wir haben berichtet), wurden der Polizei im Laufe des Freitags zwei weitere Autoaufbrüche in der gleichen Straße gemeldet. Auch in diesen beiden Fällen verschafften sich die Diebe zunächst gewaltsam über zerstörte Scheiben Zugang zu den geparkten Autos. Gestohlen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts.

Die Kriminalpolizei Erbach (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen auch in diesen Fällen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06062/9530 mitgeteilt werden.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5816648

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell