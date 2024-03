Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehle vollstreckt

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben am gestrigen Tag zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Kehl stellten die Beamten einen 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Zu vollstrecken waren 317 Tage Restfreiheitsstrafe aus einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten. Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen in das Gefängnis eingeliefert. Gestern Nachmittag nahm eine Streife der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit einen 31-jährigen somalischen Staatsangehörigen in einem Nahverkehrszug auf der Fahrt von Straßburg nach Offenburg fest. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 218 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen.

