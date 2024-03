Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Offenburg/Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern in Kehl und Offenburg zwei gesuchte Straftäter festgenommen. In einem Regionalzug von Offenburg in Richtung Freiburg bestand gegen einen tunesischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Er wurde zur Verbüßung einer Haftstrafe von 315 Tagen ins Gefängnis gebracht. Ein türkischer Staatsangehöriger, der an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde, konnte hingegen eine 15 tägige Haftstrafe durch die Bezahlung der Geldstrafe abwenden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

