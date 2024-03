Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände sicher

Altenheim/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern bei Kontrollen zwei verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 48-jährigen rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Neuried/Altenheim händigte dieser auf Nachfrage den Beamten eine Schreckschusswaffe aus. Er gab an, keinen Waffenschein zu besitzen. Kurze Zeit später wurde am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein 20-jähriger spanischer Staatsangehöriger angetroffen. Er gab an, im Handschuhfach seines Fahrzeuges ein Pfefferspray mitzuführen, bei diesem handelte es sich um ein französisches Modell ohne Prüfzeichen. Die betroffenen Personen müssen nun mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell