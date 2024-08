Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar

Steinheim an der Murr

Aspach: ergänzende Pressemitteilung nach Polizeieinsatz in Marbach am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Ein Großeinsatz der Polizei sorgte am Mittwochmittag (21.08.2024) für Aufsehen in Marbach am Neckar. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg fahndete unter anderem auch mittels eines Polizeihubschraubers und Polizeihunden nach einer geflüchteten Person. Diesem Einsatz war eine verdächtige Wahrnehmung in Steinheim an der Murr-Höpfigheim vorausgegangen. Anwohnern der Schafäckerstraße war kurz vor 09.00 Uhr ein beschädigter BMW am Ende der Sackgasse aufgefallen. Die vermeintlichen Insassen begutachteten den stark beschädigten PKW. Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, reagierten die beiden Männer, bei denen es sich vermutlich um Fahrer und Beifahrer handelt, unkooperativ. Darüber hinaus hatte es den Anschein, dass beide Personen unter dem Einfluss von Drogen stehen könnten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass es gegen 08.25 Uhr auf der Bundesstraße 328 bei Großaspach (Rems-Murr-Kreis) zu einer Unfallflucht gekommen war. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der festgestellte BMW in diesen Unfall verwickelt gewesen sein dürfte. Mutmaßlich war der BMW an einer gerade auf Grün umgesprungenen Ampel auf den PKW einer 47 Jahre alte Frau aufgefahren, die hierdurch leicht verletzt worden war.

Hierauf wurde der BMW beschlagnahmt und abgeschleppt. Im Fahrzeug entdeckte die Polizei einen vierstelligen Bargeldbetrag, mehrere Handys und eine kleine Menge Betäubungsmittel. Darüber hinaus fanden Einsatzkräfte, nach einem Zeugenhinweise, eine versteckte Tasche in Bereich der Schafäckerstraße auf. In dieser Tasche befanden sich zwei Schusswaffen und Munition. Diese wurden ebenfalls beschlagnahmt. Eine der Waffen dürfte aus einem Einbruch in ein Wohnhaus in Heilbronn aus dem Jahr 2023 stammen.

Die bereits vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen, denen Handschließen angelegt und die durchsucht worden waren, wurden nun getrennt voneinander zum Polizeirevier Marbach am Neckar gebracht. Im Zuge des Transports gelang einem der Tatverdächtigen die Flucht. Er riss sich aus dem Griff eines Polizeibeamten los und flüchtete in Richtung der Marbacher Innenstadt. Vermutlich war es ihm zuvor auf unbekannte Weise gelungen, die Handschließen zu manipulieren. Trotz der sofort durchgeführten breit angelegten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden.

Der zweite Tatverdächtige, ein 27 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Böblingen, wurde im weiteren Verlauf zum Polizeirevier Marbach gebracht.

Im Anschluss wurden Durchsuchungsmaßnahmen in Böblingen und Sindelfingen durchgeführt, die von einem Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurden. Es wurden unter anderem weitere Handys beschlagnahmt.

Der 27-jährige Tatverdächtige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sich einer Blutentnahme unterziehen musste, wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen dauern derzeit an.

