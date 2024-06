Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Firma

Kloster Veilsdorf (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 22:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 05:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Fabrikgebäude einer Firma in der Gewerbestraße in Kloster Veilsdorf einzudringen. Sie griffen mehrere Stellen des Objektes an, gelangten jedoch nach aktuellen Erkenntnissen nicht ins Innere. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeugen gesehen? Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0164431/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

