Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Stadtmitte: Auffahrunfall zwischen Rennrad und Pkw - Frau wird leicht verletzt

Willich-Stadtmitte (ots)

Am Samstag, 25. Mai kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Unfall in Willich. Ein 64-jähriger Willicher fuhr mit seinem Pkw über die Parkstraße in Richtung Bahnstraße. Hinter dem Willicher fuhr eine 24-jährige Frau aus Düsseldorf mit ihrem Rennrad. In Höhe der Einmündung Am Park mussten sowohl der Willicher als auch die Frau aus Düsseldorf die Fahrt verlangsamen bzw. anhalten, da zwei vorausfahrende Fahrzeugführer nach links in die Straße Am Park einbiegen wollten. Beim Wiederanfahren stieß die Frau mit ihrem Rennrad gegen das Fahrzeugheck des Willichers. Durch die Kollision stürzte die Frau mit ihrem Rennrad und verletzte sich leicht. /ms (437)

