Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Plakat an einem Zaun brennt - wir suchen Zeuginnen und Zeugen

Brüggen-Bracht (ots)

Am Donnerstag gegen 20.30 Uhr bemerkte ein zufällig vorbeigehender Zeuge, dass ein Plakat am Zaun einer Jugendwerkstatt an der Gartenstraße in Bracht in Flammen stand. Es gelang ihm, das brennende Plakat herunterzureißen und zu löschen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer. Haben Sie am Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich von Bracht gemacht? Oder hat sich jemand mit einer solchen Tat gebrüstet? Dann rufen Sie die Polizei unter der 02162/377-0 an. /hei (433)

