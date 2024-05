Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: 85-Jährige wird von unbekannter Frau in Wohnung bestohlen - Haben Sie Hinweise?

Viersen (ots)

Eine 85-jährige Viersenerin ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Die ältere Dame hatte am Mittwoch gegen 11 Uhr die Haustür ihres Mehrfamilienhauses aufgeschlossen, als sie bemerkte, dass eine jüngere Frau hinter ihr stand. Die Frau gab an, ebenfalls ins Haus zu wollen, und bat die Dame, die Haustür offen zu lassen. Wenig später, als die Dame bereits in ihrer Wohnung war, klingelte die Unbekannte und fragte, ob sie einen Zettel und einen Stift haben könne und ob die Dame für sie ein paar Notizen machen könne. Die 85-Jährige folgte den Anweisungen und ließ die Unbekannte unbeaufsichtigt in ihrer Wohnung. Als die Unbekannte wenig später die Wohnung verließ, bemerkte die ältere Dame, dass ihr Schmuck und Münzen gestohlen worden waren.

Die Frau beschreibt die Unbekannte wie folgt: Sie war etwa 30-35 Jahre alt, 175-180 cm groß, hatte eine schlanke Figur und lange dunkelblonde Haare, die zu einem Dutt gebunden waren. Sie sprach akzentfreies Deutsch. Falls Sie Hinweise zu dieser Person haben, melden Sie diese bitte der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. Bitte lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihr Zuhause, besonders nicht unbeaufsichtigt. Falls Sie eine Türkette haben, benutzen Sie diese, um zu verhindern, dass Unbekannte die Wohnung betreten. Am besten öffnen Sie die Tür gar nicht erst, wenn Sie niemanden erwarten. /jk (430)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell