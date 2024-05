Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sonderkontrolltag für sicheres Rad- und Pedelecfahren im Kreis Viersen

Kreis Viersen: (ots)

Endlich einmal ein Sonderkontrolltag bei gutem Wetter. Solche Kontrolltage, in denen sich die Polizei im Kreis Viersen schwerpunktmäßig um die Sicherheit der Rad- und Pedelecfahrenden im Kreis kümmert, werden mit relativ viel Vorlauf geplant. Und häufig ist es wie verhext - genau dann regnet oder stürmt es so sehr, dass kaum Menschen auf Zweirädern unterwegs sind.

Aber am Donnerstag lachte die Sonne. Einige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer allerdings am Ende nicht mehr. Für einen Mann endete der Tag sogar in der Zelle. Und das nur, weil seine Beifahrerin nicht angeschnallt war. Das war natürlich den geschulten Augen der kontrollierenden Beamten in Viersen nicht entgangen - und so wurde das Auto angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, der sofort vollstreckt wurde. Nicht nur aus diesem Grund ist es übrigens wichtig, sich beim Autofahren immer anzuschnallen.

Auch ein weiterer Autofahrer, diesmal in Brüggen, wurde herausgewunken, weil er nicht angeschnallt war. Er war mit Pkw und Anhänger unterwegs. Und ohne gültige Fahrerlaubnis. Das heißt - er hatte schon einen Führerschein, nämlich den der Klasse B. Aber aufgrund des Gesamtgewichts seines Gespanns hätte er BE haben müssen. Da gab es dann die Strafanzeige wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Und der Mann konnte noch nicht einmal sagen, dass er keine Ahnung gehabt hätte - denn genau mit der gleichen Konstellation war er bereits im Jahr 2023 einmal aufgefallen. Bei den Radfahrenden waren es 30 Menschen von jung bis alt, die sanktioniert wurden. Der Klassiker: Falsche Radwegbenutzung. Nicht überall sind Radwege in beiden Fahrtrichtungen freigegeben. Da, wo sie das nicht sind, darf man auch nicht einfach auf der linken Straßenseite den Radweg benutzen. Vier Menschen wurden mit dem Handy auf dem Fahrrad erwischt, sieben Elternpaare erhalten demnächst Post, um sie darüber aufzuklären, dass ihr Nachwuchs noch ein bisschen Nachschulung in der Radfahrausbildung benötigt.

Aber der Blick der Einsatzkräfte geht an solchen Kontrolltagen in beide Richtungen. Neben den Radfahrenden rückt auch der motorisierte Verkehr in den Fokus. 76 Maßnahmen stehen hier nach acht Stunden Einsatz zu Buche. Die drei Schlagworte hier: Abbiegen, Vorfahrt und Geschwindigkeit. Denn das sind im Kreis Viersen die Haupt-Unfallursachen. Wer hier Fehler macht oder sich gar bewusst falsch verhält, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern vor allem andere. Auch an jedem Tag ohne Sonderkontrollen gilt es natürlich, umsichtig und vorschriftsmäßig unterwegs zu sein im Straßenverkehr. Zur Sicherheit aller. Und auch an ganz "normalen" Tagen gibt es überall im Kreis Kontrollstellen der Polizei, an denen man angehalten werden kann. /hei (434)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell