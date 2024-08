Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leonberg

Leonberg: Abschleppwagen verliert Ladung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Lenker eines Abschleppwagens verlor am Mittwoch (21.08.2024) gegen 21:05 Uhr im Bereich der Bundesautobahn 8 auf Höhe Leonberg, zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West, in Fahrtrichtung Stuttgart mehrere Autoreifen. Der Transporter des noch unbekannten Abschleppunternehmens hatte zum Unfallzeitpunkt auf seiner Laderampe einen weißen Pkw geladen. An diesem öffnete sich während der Fahrt die Kofferraumklappe und die Reifen fielen auf die Fahrbahn. Ein Teil der Reifen prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und wurden dann nach rechts abgewiesen. Hierbei kollidierte ein Reifen mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw sowie anschließend mit einem Mercedes. Ein weiterer Reifen fiel über die Mittelschutzplanke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat. Hierdurch entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 4.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

