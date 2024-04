Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.04.2024

Goslar (ots)

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Am 26.04.2024, gegen 20:30 Uhr, wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle, in der Langen Straße in Seesen, bei einem 25-jährigen Fahrzeugführer aus Goslar Auffälligkeiten einer möglichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Ein durchgeführter Test bestätigte diesen Verdacht. Eine Blutentnahme wurde, aus Gründen der Beweissicherung, entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

i.A PK'in Bettels

