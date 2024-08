Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Polizei sucht geflüchteten Mann - derzeit Polizeieinsatz-

Ludwigsburg (ots)

In Marbach am Neckar läuft derzeit (Mittwoch, 21.08.2024) ein größerer Polizeieinsatz. Es handelt sich um eine Personenfahndung. Die Polizei sucht einen noch unbekannten Mann, der im Zuge von polizeilichen Maßnahmen nach einer verdächtigen Wahrnehmung die Flucht ergreifen konnte. Der Unbekannte, der eine grüne Cargohose und ein blau-weißes Polo-Shirt trägt, flüchtete von der Steinerstraße aus in Richtung Innenstadt. Neben einer Vielzahl an Streifenwagenbesatzungen ist auch ein Polizeihubschrauber sowie die Polizeihundestaffel eingesetzt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Es wird nachberichtet.

