Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240729-1-pdnms Zeugenaufruf nach Raub auf ältere Dame, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am Sonntagmorgen ging eine 92-jährige Frau um 08.38 Uhr auf der Straße Haart in Neumünster. In Höhe der Hausnummer 33 wurde ihr von einer jüngeren Frau ihre schwarze Lederhandtasche von der Schulter gerissen. Die Täterin entfernte sich in Richtung Innenstadt. Auf Grund der Personenbeschreibung gelang es einer Streife der Polizei die Person, die mit einer weißen Jacke bekleidet war, in der Innenstadt anzutreffen. Allerdings führte sie kein Raubgut bei sich. Die ältere Dame kam mit Verdacht einer Schulterverletzung ins FEK. Zwischenzeitlich konnte die entwendete schwarze Lederhandtasche in einem Garten eines Grundstücks in der Innenstadt aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Neumünster bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat führen unter der Tel.: 04321/9450.

