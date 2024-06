Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Erneute Sachbeschädigung durch Graffiti in Kleinottweiler

Bexbach Kleinottweiler (ots)

In der Nacht vom 14. auf den 15.06.2024 kam es in Kleinottweiler erneut zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Auf dem Vereinsgelände des ASV Kleinottweiler (Sportanlage) wurden am Vereinsheim sowie an den Auswechselbänken, teilweise großflächige Graffiti angebracht, welche nur mit erheblichem Aufwand zu entfernen sind. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Da es in Kleinottweiler in den letzten Tagen zu weiteren Sachbeschädigungen durch Graffiti kam, die nach aktuellem Kenntnistand im Tatzusammenhang zu sehen sind, werden Zeugen, die Angaben zu Personen oder ungewöhnlichen Vorgängen machen können gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell