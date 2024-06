Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240620-4-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht B76 Höhe Gettorf gesucht

Gettorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 20.06.2024 gegen 14.45 Uhr befuhr ein silberner PKW Mercedes die B 76 aus Richtung Kiel kommend in Richtung Eckernförde. Zwischen den Abfahrten Gettorf Süd und Gettorf Mitte kam dem Mercedes ein weißer Sprinter entgegen, dieser fuhr zur Hälfte auf dem Gegenfahrstreifen, so dass der 37 jährige Mercedes Fahrer nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musst, um einen Unfall zu verhindern. Am Grünstreifen fuhr der Mercedes dann einen Leitpfosten um.

Der Fahrer des Sprinters setze seine Fahrt ohne anzuhalten Richtung Kiel fort.

Die Polizei in Gettorf sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf den weißen Sprinter, der hinten am Heck einen großen schwarzen Aufkleber hatte, geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Gettorf unter der Rufnummer 04346-2965000.

Sönke Petersen

