POL-NMS: 240620-2-pdnms Reetdachhaus in Borgdorf-Seedorf abgebrannt

Neumünster (ots) - Am 18.06.2024 gegen 22.40 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Kuhberg in Neumünster, sechs Anwohner wurden hierbei leicht verletzt. Ein Bewohner einer 4er-WG in ersten Obergeschoss wurde wach und bemerkte offene Flammen in seinem Zimmer. Er alarmierte seine drei Mitbewohner und versuchte zunächst die Flammen zu löschen, ...

mehr