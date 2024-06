Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240619-2-pdnms Wohnungsbrand in Neumünster, sechs leichtverletzte Personen

Neumünster (ots)

Am 18.06.2024 gegen 22.40 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Kuhberg in Neumünster, sechs Anwohner wurden hierbei leicht verletzt. Ein Bewohner einer 4er-WG in ersten Obergeschoss wurde wach und bemerkte offene Flammen in seinem Zimmer. Er alarmierte seine drei Mitbewohner und versuchte zunächst die Flammen zu löschen, musste dieses jedoch erfolglos abbrechen.

Hierbei zog er sich leichte Brandverletzungen zu. Nach und nach konnten sämtliche Anwohner das Mehrfamilienhaus verlassen. Zwei Anwohner mussten mittels Drehleiter von der Feuerwehr gerettet werden.

Insgesamt erlitten fünf Anwohner eine leichte Rauchgasintoxikation. Alle sechs Verletzten kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Brandursächlich könnte der ladende Akku eines E-Bikes in der WG sein. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

