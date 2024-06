POL-NMS: 240618-1-pdnms Unwahre Behauptungen bezüglich Mitschnacker in Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Unwahre Behauptungen bezüglich Mitschnacker in Neumünster

Neumünster (ots)

Derzeit kursiert wieder einmal ein Gerücht in den Sozialen Medien, dass Männer aus einem weißen Transporter heraus Kinder in Neumünster ansprechen, teilweise wird in den Sozialen Medien sogar behauptet, dass schon zwei Mädchen in den weißen Transporter eingestiegen sein sollen.

Dies entspricht in keinster Weise der Wahrheit. Weder die Polizeileitstelle in Kiel noch die Polizeireviere in oder um Neumünster können einen solchen Sachverhalt bestätigen.

Uns ist bekannt, dass immer wieder solche Sachverhalte über die sozialen Medien verbreitet werden, ohne dass die Vorfälle polizeilich bestätigt sind. Oftmals ist von einem weißen Transporter die Rede, der angeblich bundesweit auffällt. In den letzten Jahren ist im Bereich der Polizeidirektion Neumünster kein Fall bekannt, bei dem ein Kind Opfer einer solchen Straftat wurde. Bevor solche Nachrichten weiterleitet werden, raten wir eindringlich, sich auf den offiziellen Kanälen der Polizei zu informieren.

Einige nützliche Tipps der Polizei:

Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind ein Sicherheitswort, dass nur Sie und Ihr Kind kennen. Nur wenn eine Person das Kennwort kennt, darf das Kind mit diesem mitgehen (gilt auch für bekannte Personen). Sagen Sie Ihrem Kind, dass es nicht mit Fremden sprechen oder mitgehen soll. Die Kinder sollen laut NEIN rufen, sobald jemand etwas macht, was nicht in Ordnung ist. Sie sollen aus der Situation weglaufen zu einem vertrauenswürdigen Erwachsenen und um Hilfe bitten. Sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass sie sich nicht mit Süßigkeiten, Hundebabys oder ähnlichen locken lassen.

Sönke Petersen

Polizeidirektion Neumünster