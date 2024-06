Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240614-2-pdnms Fahrraddiebe auf frischer Tat in Neumünster gefasst

Neumünster (ots)

Am heutigen Morgen um 09.15 Uhr konnte eine aufmerksame Anwohnerin im Ilsahl in Neumünster beobachten, wie zwei Männer dabei waren, Fahrräder zu stehlen, die verschlossen im Ilsahl standen. Die Männer verluden die Fahrräder in einem weißen Transporter und fuhren Richtung Max Johannsen Brücke davon.

Die Zeugin meldete sich telefonisch direkt am 1. Polizeirevier Neumünster, umgehend gingen drei Streifenwagenbesatzungen in die Nahbereichsfahndung. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den weißen Transporter schließlich in der Buddestraße antreffen und kontrollieren.

Die beiden 24 und 34 Jahre alten Männer hatten bei zwei Fahrrädern die Schlösser mit einer Axt abgeschlagen und anschließend die beiden schon älteren Fahrräder im Transporter verstaut. Die Fahrräder wurden von den Beamten sichergestellt, die beiden angetroffenen Tatverdächtige wurden nach erfolgter Personalienfeststellung entlassen, diese erwartet jetzt eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl.

Sönke Petersen

