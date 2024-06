Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240612-1-pdnms Zeugen nach diversen Sachbeschädigungen am Wochenende in Alt Duvenstedt gesucht

Owschlag ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, trieb eine fünfköpfige Jugendgruppe ( alle dürften zwischen 14-18 Jahre alt gewesen sein, dreimal männlich, zweimal weiblich ) in Alt Duvenstedt an verschiedenen Orten ihr Unwesen und verursachten hierdurch einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Die Jugendgruppe lief randalierend durch Alt Duvenstedt, hierbei begingen sie zwei Sachbeschädigungen an Fensterscheiben von Einfamilienhäusern, weiter brach die Jugendgruppe in die Sporthalle der örtlichen Grundschule ein ( die Sporthalle wurde verwüstet, mindestens ein Handball wurde gestohlen ), ebenfalls brachen sie in einen Geräteschuppen ein. Die Zerstörungswut ging jedoch noch weiter, an der Schule wurden ebenfalls vier PV-Module mittels würfen mit Gegenständen auf die PV Anlage zerstört. Auch an der örtlichen Kirche wurde ein Schaukasten zerstört.

Die Polizeistation in Owschlag sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat eine fünfköpfige Gruppe in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Alt Duvenstedt wahrgenommen, wer kann Hinweise auf die Personen geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Owschlag unter der Rufnummer 04336/2919850.

Sönke Petersen

