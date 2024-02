Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Unbekannte Täter stehlen Buntmetall in Bützow

Güstrow/ Bützow (ots)

Am vergangenem Wochenende kam es zu einem Buntmetalldiebstahl aus einem Firmengebäude in Bützow. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmenlager in der Tarnower Chaussee und entwendeten dort Stahlseile. Der Tatzeitraum wird von Freitag 09:45 Uhr bis Montagmorgen 07:00 Uhr eingegrenzt.

Bereits am Wochenende zuvor (09.02.-12.02.2024) wurden aus einer Lagerhalle derselben Firma am gleichen Standort diverse Gegenstände entwendet. Zum Stehlschaden in beiden Fällen können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Bützow ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 424224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell