Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und 10.000EUR Sachschaden

Gnoien (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit gleich vier involvierten Fahrzeugen ist es am Vormittag des 19.02.2024 in der Ortschaft Gnoien gekommen.

Nach gegenwärtigem Stand der Verkehrsunfallaufnahme verließ die 85-jährige deutsche Unfallverursacherin eines Skoda gegen 11:00 Uhr den Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der Tessiner Straße/ Am Ziers. In einer Kurve kam die Frau jedoch von der eigenen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, wo ihr ein Transporter entgegen kam. Trotz eines sofortigen Ausweichmanövers konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. In der Folge dieser Kollision überfuhr die Skoda-Fahrerin den angrenzenden Gehweg sowie den Grünstreifen. Erst nach der Kollision mit zwei weiteren parkenden PKW kam das Fahrzeug zum Stehen.

Der Skoda sowie einer der geparkten PKW waren in Folge des Unfallgeschehens nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise ist keine der beteiligten Personen verletzt worden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell