POL-NMS: 240615-1-pdnms Zweiter Tag Holstenköste

Neumünster (ots) - Am gestrigen Tag startete ab ca. 16 Uhr die Holstenköste in Neumünster, etwa 10000 Besucher fanden sich auf den Veranstaltungsflächen in der Innenstadt ein. Aus Sicht der Polizei kann man von einem ruhigen polizeilichen Einsatzverlauf am ersten Tag sprechen. Es wurden rund um den Veranstaltungsort insgesamt fünf Strafanzeigen gefertigt ( zweimal Körperverletzungen, ein Verstoß gegen das ...

