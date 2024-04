Polizei Köln

POL-K: 240426-3-BAB/K Motorradfahrer nach Ausweichmanöver schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einer Beinahe-Kollision mit einem Motorradfahrer (37) im Autobahnkreuz Köln-West am Dienstagmittag (23. April) sucht die Polizei nach dem Fahrer einer weißen Sattelzugmaschine mit blauem Auflieger und litauischer Zulassung. Zeugenaussagen zufolge war der 40-Tonner gegen 12.35 Uhr zunächst in der Tangente Heerlen von der rechten auf die linke Fahrspur gewechselt. Um einen bevorstehenden Zusammenstoß zu verhindern, war der parallel fahrende Mann aus Solingen dem Lkw ausgewichen und infolgedessen gestürzt. Der Harley-Davidson-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt auf der BAB 4 Richtung Olpe fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/sb)

